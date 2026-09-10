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On n'ampute pas le coeur

Matthieu Lartot

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NOUVEAUTE 2026 Le témoignage bouleversant de Matthieu Lartot. Au printemps 2023, une douleur aiguë, malheureusement familière, resurgit dans la jambe de Matthieu Lartot. Vingt-six ans après qu'il a été traité pour un sarcome, une nouvelle forme de ce cancer très rare réapparaît, encore plus agressive. Cette fois, l'amputation est inévitable. Devenu le Monsieur Rugby de France Télévisions, Matthieu décide de rendre publics sa maladie, son opération et l'objectif fou qu'il s'est fixé : être au rendez-vous de la Coupe du monde de rugby, qui s'ouvre deux mois plus tard. Il relève ce défi grâce à une détermination hors norme et à des rencontres qui ont transformé ce parcours du combattant en aventure humaine. A travers ce témoignage, Matthieu Lartot souhaite transmettre son énergie tenace à ceux qui, comme lui, affrontent la maladie. ---- " Mathieu Lartot a décidé de coucher ses mots et son combat contre le cancer dans un livre bouleversant. " RTL " Le journaliste sportif passionné de rugby y raconte avec pudeur et de manière très touchante son parcours sportif, médical et journalistique, qui sont étroitement liés... " Nice-Matin " Un récit lucide et poignant. " Télé Magazine " Dans un récit alerte et non dénué d'humour, le commentateur des matchs du XV de France retrace sa lutte contre un cancer rare qui l'a touché dès l'âge de 17ans. " Santé Magazine

Par Matthieu Lartot
Chez Robert Laffont

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Auteur

Matthieu Lartot

Editeur

Robert Laffont

Genre

Rugby

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On n'ampute pas le coeur

Matthieu Lartot

Paru le 10/09/2026

192 pages

Robert Laffont

10,00 €

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