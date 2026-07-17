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#Roman francophone

Un coeur à prix d'amour

Lena Stalmarski

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Aaron Carter, un jeune homme marqué par la perte de sa mère, mène une vie ordinaire jusqu'à sa rencontre avec Lila Harper, une jeune fille mystérieuse et distante. Derrière son silence, elle cache un lourd secret, une grave maladie cardiaque qui menace ses jours. Refusant de se faire soigner, par peur et par manque de moyens, Lila repousse ceux qui tentent de s'approcher d'elle. Pourtant, Aaron, poussé par un désir irrésistible de la protéger, est prêt à tout pour découvrir son secret et l'aider à se battre. Ensemble, ils entament un voyage fragile et émouvant, où chaque instant devient précieux. Entre amour et sacrifice, ils tentent de redéfinir leurs vies. Mais une question demeure : peut-on vraiment sauver un coeur qui est déjà sur le point de se briser...

Par Lena Stalmarski
Chez Hello Editions

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Auteur

Lena Stalmarski

Editeur

Hello Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Un coeur à prix d'amour

Lena Stalmarski

Paru le 17/07/2026

128 pages

Hello Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9782386737930
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