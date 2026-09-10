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#Imaginaire

Ilsette

Bex Hogan

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Une cosy fantasy dans l'univers des fées et du floklore anglais. Il était une fois une fée prénommée Ilsette. Elle était timide, mais audacieuse. Son chant était le plus mélodieux de tous les royaumes. Il était une fois une fée prénommée Ilsette. Elle était prisonnière, et le chagrin avait déchiré ses ailes. Il était une fois une fée prénommée Ilsette. Cette fée, c'était moi. Depuis que sa bienaimée Merle bleu l'a quitté, le roi Hibou est inconsolable. Les ténèbres ont envahi son coeur, si bien qu'il n'a pas hésité à trahir le pacte qui maintenait la paix des royaumes. Depuis, il se nourrit sans vergogne de la magie des autres. Et le voilà à la recherche d'une nouvelle épouse. Il jette son dévolu sur la belle Lyla, qu'il fait venir auprès de lui, dans son château. Mais sa soeur Ilsette est prête à tout pour sauver Lyla. Elle se lance alors dans une quête pour retrouver la précieuse plume enchantée qui permettra de rétablir l'équilibre parmi les peuples...

Par Bex Hogan
Chez Robert Laffont

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Auteur

Bex Hogan

Editeur

Robert Laffont

Genre

Mondes fantastiques

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Ilsette

Bex Hogan trad. Maud Desurvire

Paru le 10/09/2026

33 pages

Robert Laffont

19,90 €

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