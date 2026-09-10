Comment faire famille quand les parents se séparent ? Un album jeunesse poétique et singulier. "Dans ce carnet caché sous ma table de nuit, je noterai jour après jour ce qui nous arrive. Pour ne jamais oublier cette bizarre année. Sur la couverture, à côté d'un joli kangourou, j'écris en grosses lettres : l'aventure du moi, toi, nous". Une année dans la vie de deux enfants dont les parents se séparent. Une année pour inventer une nouvelle façon de faire famille. Car les coeurs et les pensées n'ont pas besoin de partager le même toit pour rester unis.