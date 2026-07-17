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Les Derniers Terriens

Adrien Viglietti

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L'humanité a quitté la Terre depuis longtemps.Désormais dispersés dans tout le système solaire, les Hommes survivent grâce aux implants, aux prothèses et aux optimisations cybernétiques. Titan, Europa, la Lune, Mars : chaque monde impose son prix, chaque corps doit s'adapter.Faïro, camionneur spatial, est hanté par son passé. Keyra, héritière d'un empire industriel sur Europa, étouffe sous le poids d'une vie qu'elle n'a pas vraiment choisie. Wagner, animateur radio sur la Lune, brûle la sienne dans l'excès et l'autodestruction.Tous trois n'ont rien en commun, sinon une anomalie impossible : ils ne sont pas optimisés.Recrutés par Astrée, une organisation secrète chargée de protéger l'équilibre des mondes, ils apprennent qu'ils appartiennent à une lignée presque disparue : les Derniers Terriens.Pour sauver l'avenir, ils devront d'abord survivre à ce qu'ils sont. Adrien Viglietti a étudié le cinéma avant d'obtenir un master en sciences de l'information et de la communication. Après avoir exercé près de dix ans comme formateur en communication, il s'est aujourd'hui reconverti dans l'enseignement des arts plastiques.

Par Adrien Viglietti
Chez Les éditions d'Avallon

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Auteur

Adrien Viglietti

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Science-fiction

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Les Derniers Terriens

Adrien Viglietti

Paru le 17/07/2026

246 pages

Les éditions d'Avallon

20,00 €

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