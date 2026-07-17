Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Amoral Island

Alp

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une île oubliée, un remède légendaire et des rencontres qui changent tout. Subaru, Saki et Mikuri se rendent sur une île reculée dans l'espoir de découvrir la vérité derrière un mystérieux remède de jouvence. Mais leurs recherches prennent une tournure inattendue lorsqu'ils font la connaissance des jumelles Ui et Uka, qui leur dévoilent les coutumes pour le moins particulières des habitants. Peu à peu, les trois visiteurs se laissent séduire par un mode de vie où désir, liberté et traditions locales s'entremêlent. Ce qui devait être une simple mission professionnelle devient alors une expérience aussi dépaysante qu'inoubliable. Entre harem tropical, romance légère et traditions insolites. Portée par un casting féminin particulièrement attachant, cette série mêle aventure insulaire, sensualité et humour dans une ambiance étonnamment chaleureuse. Entre habitantes charismatiques, situations imprévues et rapprochements multiples, Amoral Island propose une lecture aussi généreuse que divertissante. Cette édition prestige au format B5 comprend 12 pages couleur, un papier premium et les six premiers épisodes de cette saga devenue l'une des révélations récentes du genre. Un souffle de fraîcheur sur le fantasme de l'île paradisiaque. Là où beaucoup de récits reposant sur des coutumes locales privilégient le mystère ou la tension, Alp opte pour une approche plus lumineuse et décomplexée. Son dessin très charnel, son sens de l'atmosphère et la complicité entre les personnages donnent naissance à un harem moderne, séduisant et remarquablement immersif.

Par Alp
Chez Hot manga

|

Auteur

Alp

Editeur

Hot manga

Genre

Hentai/porno

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Amoral Island par Alp

Commenter ce livre

 

Amoral Island

Alp

Paru le 17/07/2026

252 pages

Hot manga

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385041410
9782385041410
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire 30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée En vacances : 7 romans français à lire avant la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.