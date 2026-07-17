Une île oubliée, un remède légendaire et des rencontres qui changent tout. Subaru, Saki et Mikuri se rendent sur une île reculée dans l'espoir de découvrir la vérité derrière un mystérieux remède de jouvence. Mais leurs recherches prennent une tournure inattendue lorsqu'ils font la connaissance des jumelles Ui et Uka, qui leur dévoilent les coutumes pour le moins particulières des habitants. Peu à peu, les trois visiteurs se laissent séduire par un mode de vie où désir, liberté et traditions locales s'entremêlent. Ce qui devait être une simple mission professionnelle devient alors une expérience aussi dépaysante qu'inoubliable. Entre harem tropical, romance légère et traditions insolites. Portée par un casting féminin particulièrement attachant, cette série mêle aventure insulaire, sensualité et humour dans une ambiance étonnamment chaleureuse. Entre habitantes charismatiques, situations imprévues et rapprochements multiples, Amoral Island propose une lecture aussi généreuse que divertissante. Cette édition prestige au format B5 comprend 12 pages couleur, un papier premium et les six premiers épisodes de cette saga devenue l'une des révélations récentes du genre. Un souffle de fraîcheur sur le fantasme de l'île paradisiaque. Là où beaucoup de récits reposant sur des coutumes locales privilégient le mystère ou la tension, Alp opte pour une approche plus lumineuse et décomplexée. Son dessin très charnel, son sens de l'atmosphère et la complicité entre les personnages donnent naissance à un harem moderne, séduisant et remarquablement immersif.