Petit plaidoyer pour un christianisme amoureux

Et si le christianisme avait oublié d'aimer ? Dieu n'est pas un concept à comprendre, mais Quelqu'un qui vient bouleverser une existence. Que devient alors la foi lorsqu'elle accepte l'audace d'entrer dans une relation vivante avec Lui ? Le christianisme affirme que "Dieu est Amour" . Pourtant, son langage demeure souvent plus théorique qu'incarné. A la lumière de l'Ecriture et en redonnant toute sa place à la dimension amoureuse de la foi, Jean Claude Lavigne explore ce que signifie aimer Dieu. C'est en guide spirituel qu'il invite à ouvrir des espaces de liberté et de joie, à laisser entrer le souffle de l'Esprit dans une foi parfois enfermée dans les habitudes, afin d'accueillir l'Ecriture sainte et de découvrir toujours davantage la miséricorde divine. Un plaidoyer audacieux pour redécouvrir un christianisme vivant : non pas seulement une foi à penser, mais une rencontre à vivre. Dominicain, Jean Claude Lavigne intervient auprès de nombreuses congrégations religieuses et centres spirituels. Il a publié plusieurs ouvrages sur la vie spirituelle et la vie religieuse, notamment Pour qu'ils aient la vie en abondance, Le moment contemplatif et Passion(s), aux Editions du Cerf.