Lycanthropos's Sex Life Tome 1

Dans cette académie, les instincts sauvages prennent vite le dessus. Dans une académie où humains et lycanthropes cohabitent, Hitoma et Rui, nouvelle professeure de sport, découvrent un environnement dominé par les pulsions animales. Autour d'eux, les corps s'échauffent, les instincts se libèrent et les désirs les plus bestiaux menacent de tout emporter. Avec Lycanthropos's Sex Life, Ohagi San livre un doujinshi full color de 90 pages réunissant les parties 1 et 2 d'un univers fantasy aussi décomplexé que généreux. Entre académie de lycanthropes, personnages hybrides, atmosphère de rut, tentations collectives et abandon progressif des inhibitions, ce titre assume pleinement son concept animalier dans un registre direct, visuel et intensément fantasmatique. Note de l'éditeur : La collection Doujinshi est dédiée à des oeuvres acquises directement auprès d'auteurs ou de collectifs d'auteurs, et publiées dans un tirage unique et limité à 1 500 exemplaires. Une approche éditoriale pensée pour les lecteurs en quête d'objets soignés, rares et fidèles à la vision originale de leurs créateurs. Cet ouvrage entièrement colorisé et non censurée est proposé au format B5, avec une couverture bénéficiant d'un pelliculage mat et d'un vernis sélectif brillant sur le logo, témoignant du soin particulier apporté à la conception graphique, à l'impression et à la fabrication éditoriale. L'intégralité des dialogues et des onomatopées est traduite, et l'édition est proposée sans aucune censure.