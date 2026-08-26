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#Roman francophone

Les gestes

Amanda Sthers

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Alors que Marc s'apprête à adopter un enfant, son père meurt. Pour offrir à son fils un morceau de son histoire, il plonge dans la vie hors du commun d'Hippolyte, chauffeur de taxi exubérant devenu archéologue fantasque, et remonte aux histoires d'amour de ses parents et de ses grands-parents, procédant à une archéologie de l'intime. De l'Egypte à Paris en passant par la Grèce et l'Italie, Amanda Sthers compose une fresque familiale sur la transmission et l'origine, peuplée de personnages aux incroyables destins. Impossible de lâcher cette saga à l'écriture aussi poétique que ses héros. Amanda Sthers nous entraîne dans un savoureux roman d'aventures tout en poursuivant une réflexion sur la mémoire et l'héritage. Minh Tran Huy, Madame Figaro.

Par Amanda Sthers
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Amanda Sthers

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Les gestes

Amanda Sthers

Paru le 26/08/2026

264 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Scannez le code barre 9782253909941
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