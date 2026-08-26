Les gestes

Alors que Marc s'apprête à adopter un enfant, son père meurt. Pour offrir à son fils un morceau de son histoire, il plonge dans la vie hors du commun d'Hippolyte, chauffeur de taxi exubérant devenu archéologue fantasque, et remonte aux histoires d'amour de ses parents et de ses grands-parents, procédant à une archéologie de l'intime. De l'Egypte à Paris en passant par la Grèce et l'Italie, Amanda Sthers compose une fresque familiale sur la transmission et l'origine, peuplée de personnages aux incroyables destins. Impossible de lâcher cette saga à l'écriture aussi poétique que ses héros. Amanda Sthers nous entraîne dans un savoureux roman d'aventures tout en poursuivant une réflexion sur la mémoire et l'héritage. Minh Tran Huy, Madame Figaro.