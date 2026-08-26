Danse macabre

Ce recueil de nouvelles regorge d'inventions et d'horreur. Le fantastique surgit au détour des réalités les plus familières. Ainsi, quand un tueur à gages rentre de voyage, sa mission accomplie, et qu'il découvre des soldats de plomb, il a envie de sourire, non ? Il aurait tort. Et quand des camions mènent un train d'enfer sur le parking de votre diner et vous assiègent, n'y a-t-il pas de quoi devenir fou ? Surtout quand on s'aperçoit qu'il s'agit de camions sans chauffeur... L'oeuvre de Stephen King est l'une des plus importantes du genre horrifique contemporain. Elise Lépine, France Culture. Vingt nouvelles incontournables de Stephen King, dans une nouvelle traduction. Préface de John D. MacDonald. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch.