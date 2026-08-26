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#Imaginaire

Danse macabre

Stephen King

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Ce recueil de nouvelles regorge d'inventions et d'horreur. Le fantastique surgit au détour des réalités les plus familières. Ainsi, quand un tueur à gages rentre de voyage, sa mission accomplie, et qu'il découvre des soldats de plomb, il a envie de sourire, non ? Il aurait tort. Et quand des camions mènent un train d'enfer sur le parking de votre diner et vous assiègent, n'y a-t-il pas de quoi devenir fou ? Surtout quand on s'aperçoit qu'il s'agit de camions sans chauffeur... L'oeuvre de Stephen King est l'une des plus importantes du genre horrifique contemporain. Elise Lépine, France Culture. Vingt nouvelles incontournables de Stephen King, dans une nouvelle traduction. Préface de John D. MacDonald. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch.

Par Stephen King
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Stephen King

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Fantastique

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Danse macabre

Stephen King

Paru le 26/08/2026

600 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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