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La saga des libertariens

Christophe Bourseiller

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Qui sont les libertariens ? Comment ces héritiers de l'esprit pionnier, longtemps cantonnés aux librairies underground et aux sectes intellectuelles, ont-ils conquis la Silicon Valley, le Parti républicain et jusqu'au Bureau ovale ? Voici, de putschs sanglants en utopies burlesques, la folle histoire d'un groupuscule insolite parvenu aux plus hautes marches du pouvoir. Prêchant la liberté absolue de l'individu, animés d'une haine inconditionnelle de l'Etat et d'une foi sans limites dans le marché, les libertariens sont nés il y a un siècle dans les marges de l'Amérique. Aujourd'hui, qu'ils s'appellent Elon Musk, Peter Thiel ou Javier Milei, leurs adeptes sont sans nombre parmi les leaders mondiaux et les seigneurs de la Tech. Ce sont les minorités qui font l'histoire, rappelle Christophe Bourseiller. Remontant aux sources d'une généalogie baroque où se croisent anarchistes individualistes et capitalistes conservateurs, prophètes du surhomme et fanatiques du bitcoin, utopistes des cités flottantes et stratèges politiques, il dresse la grande fresque d'une révolution silencieuse. Celle d'une poignée d'hommes et de femmes qui rêvent d'abolir l'Etat. Et qui, aujourd'hui, prétendent diriger le monde. Une enquête magistrale. Historien, écrivain et journaliste, Christophe Bourseiller est le président de l'Observatoire des extrémismes et des signes émergents, rattaché à l'Université polytechnique Hauts-de-France. Il est l'auteur d'une oeuvre remarquée de sociologie politique dont, récemment, La France en colères et Nouvelle Histoire de l'ultra-gauche aux Editions du Cerf.

Par Christophe Bourseiller
Chez Cerf

|

Auteur

Christophe Bourseiller

Editeur

Cerf

Genre

Sociologie politique

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La saga des libertariens

Christophe Bourseiller

Paru le 10/09/2026

272 pages

Cerf

20,90 €

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