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#Roman francophone

L'oiseau de Bergen-Belsen

Géraldine Meignan, Florence Schulmann

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Florence Schulmann pousse son premier cri à Bergen-Belsen trois semaines avant la libération du camp de concentration par l'armée britannique. Rescapée sans souvenirs, elle est une enfant hantée : tous les soirs, blottie dans son lit, elle entend ses parents pleurer de l'autre côté de la cloison. De leur traumatisme, elle ignore tout - la perte d'un premier fils dans d'effroyables circonstances à Brzeziny, la liquidation du ghetto de ód , leur déportation à Auschwitz puis leur transfert dans deux camps distincts jusqu'à leurs retrouvailles inespérées. C'est à l'adolescence, à l'occasion d'un voyage en Israël où les gens se bousculent pour la rencontrer, que Florence comprend qu'elle n'est pas une jeune fille comme les autres. A quatre-vingts ans, elle accepte enfin de raconter, car elle sait que les mots sauvent. Pour ses petits-enfants et les générations suivantes. Un récit intense et émouvant, une nouvelle pierre nécessaire pour le mur de la mémoire, qui pose des questions essentielles : Peut-on naître dans les enfers, en échapper, et par la suite être heureux ? Quentin Girard, Libération. Une histoire incroyable, bouleversante. TV5 Monde.

Par Géraldine Meignan, Florence Schulmann
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Géraldine Meignan, Florence Schulmann

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

témoignages personnels

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L'oiseau de Bergen-Belsen

Géraldine Meignan, Florence Schulmann

Paru le 26/08/2026

312 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,70 €

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