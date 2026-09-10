Jeune et citoyen - Guide de mes premières démarches

L'essentiel pour bien démarrer dans la vie. Un guide complet pour accompagner les 15-25 ans dans toutes leurs premières démarches : citoyenneté, études, santé, logement, travail, mobilité, droits, vie quotidienne... Pas toujours simple de s'y retrouver. Ce guide clair, pratique et rassurant rassemble toutes les informations essentielles pour devenir autonome : comment faire mon recensement, financer mes études, trouver un logement, gérer ma santé, comprendre ma fiche de paie, voter, m'engager, me déplacer, protéger mes droits... Grâce à une écriture directe, une maquette dynamique et des QR codes renvoyant vers les pages actualisées de Service Public. fr et Vie publique. fr, ce livre devient l'outil indispensable pour bien démarrer dans la vie.