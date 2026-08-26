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#Essais

Si un jour quelqu'un te fait du mal

Angélique Cauchy

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"J'ai écrit ce livre pour mon fils. Pour qu'il ne soit ni victime ni agresseur. Je le dois à la petite fille que j'étais et grâce à laquelle je suis encore en vie. " Alors qu'elle n'a que 12 ans, Angélique Cauchy est tombée sous l'emprise de son entraîneur de tennis. L'enfer qu'elle a vécu, les viols, les agressions, les humiliations, son entrée en résistance à 13 ans pour se sortir des griffes de son prédateur, elle en a gardé les odeurs, les sons, les paroles, les gestes... Quinze ans plus tard, elle rompt le silence et entame une procédure judiciaire pour obtenir justice mais surtout pour protéger les enfants d'aujourd'hui. Par son hypermnésie et son style d'écriture, elle nous place d'abord à hauteur d'enfant pour nous faire comprendre les mécanismes des violences mises en oeuvre, puis dans la peau d'une femme en reconstruction afin d'en mesurer les conséquences, le tout avec une sincérité absolue et une lumière constante. "Un livre de douleur et de délicatesse, difficile et essentiel : c'est une vraie rencontre qu'on a faite lorsqu'elle referme ce récit. " Olivia de Lamberterie, Elle.

Par Angélique Cauchy
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Angélique Cauchy

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Maltraitance de l'enfant

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Si un jour quelqu'un te fait du mal

Angélique Cauchy

Paru le 26/08/2026

320 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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