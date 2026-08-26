2036. Samuel Vidouble est confiné dans sa cave. Il a dû s'y réfugier à la suite d'un accident sur le site de la centrale nucléaire de Malville, à l'ombre de laquelle il vivait enfant. Fascinante et monstrueuse, cette dernière cristallise les disputes familiales et les luttes politiques des années 1980. Sur les bords du Rhône, le jeune Samuel a grandi dans l'aura de Thomas, le garçon sauvage, et d'Astrid, une adolescente révoltée, tandis que planait la double menace du Front national et du feu nucléaire. Roman d'apprentissage et d'anticipation, Malville explore cette France périurbaine, ainsi que les conséquences sanitaires et environnementales de nos "choix" énergétiques, qui bouleversent irrémédiablement notre rapport au monde, à la terre et au vivant. Emmanuel Ruben s'essaye avec brio à la dystopie dans ce roman en partie autobiographique, intense et empli d'humour, qui fait la part belle à la géographie, et au Rhône en particulier. Yasmine Youssi, Télérama.