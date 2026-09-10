So Halloween !

La magie du cosy s'invite à Halloween grâce à 30 illustrations ensorcelées à colorier pour se détendre et créer. Un livre de coloriage idéal pour s'offrir une pause créative et réconfortante dans l'univers chaleureux d'Halloween. Avec 30 grandes illustrations à colorier, ce livre plonge le lecteur dans un petit monde cosy peuplé de personnages kawaii, de citrouilles souriantes, d'esprits malicieux et de déguisements délicieusement frissonnants. Ici, pas de peur, mais une ambiance douce, tendre et résolument apaisante. Un indispensable pour les amateurs de coloriage adulte, au croisement des tendances #colocosy et de la magie d'Halloween, pour créer un cocon créatif tout en douceur.