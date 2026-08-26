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#Roman francophone

Kiffe kiffe hier ?

Faïza Guène

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"La relecture du passé avec les yeux du présent n'est pas une mince affaire. Ca me rappelle ma première paire de lunettes. Si personne ne s'était aperçu que j'étais myope, j'aurais continué à trouver le monde flou tout à fait acceptable". Vingt ans après le succès de Kiffe kiffe demain, Faïza Guène ranime le personnage de Doria, qui a désormais trente-cinq ans et a réussi l'exploit de ne pas perdre son humour en chemin. Ce n'était pas gagné, étant donné la façon dont le monde a changé. Mais n'est-il pas un peu trop tôt pour trouver que les choses étaient mieux avant ? A l'image du pays, Doria se trouve à un carrefour, où elle doit trancher entre nostalgie et espoir, se remettre en question avant de devenir réactionnaire. Car ce genre d'imprévu arrive même aux meilleurs. Faïza Guène crée une héroïne complexe, qui pense et vit contre toute attente. Pour elle, la romancière imagine une prose cathartique. Gladys Marivat, Le Monde des livres.

Par Faïza Guène
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Faïza Guène

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Kiffe kiffe hier ?

Faïza Guène

Paru le 26/08/2026

216 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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