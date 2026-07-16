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#Roman francophone

Le demi-dieu des Grandes Eaux

Anzian André Kablan

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Dans la République des Grandes Eaux, l'argent est roi. Erigé en divinité suprême, il gouverne les consciences, corrompt les institutions et impose sa loi à un peuple réduit au silence. A la tête de cet Etat gangrené par le tribalisme, le népotisme et la corruption, Jemanfou Wariko règne en maître, porté au pouvoir par le mystérieux Grand Manitou de N'Zuessi. Lorsque deux ministres refusent de se soumettre au culte du demi-dieu Argent, leur exécution marque un point de non-retour. La peur s'installe, le désespoir s'étend, mais la résignation ne fait pas l'unanimité. Dans l'ombre, des soldats guidés par le sens de l'honneur et la soif de justice choisissent de rompre le silence et de défier un système bâti sur l'injustice. Le demi-dieu des Grandes Eaux est un roman engagé, qui interroge les fondements du pouvoir, dénonce la sacralisation de l'argent et célèbre le courage de ceux qui osent s'opposer à l'oppression. Une oeuvre percutante, à la croisée de la satire politique et du drame social, qui rappelle que toute gouvernance n'a de légitimité que lorsqu'elle sert le peuple.

Par Anzian André Kablan
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Anzian André Kablan

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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Le demi-dieu des Grandes Eaux

Anzian André Kablan

Paru le 16/07/2026

150 pages

Editions L'Harmattan

16,00 €

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