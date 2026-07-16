CEDEAO 50 ans de recomposition de la sécurité régionale

Cet ouvrage propose une analyse approfondie de cinquante années de construction, de mise à l'épreuve et de recomposition de l'architecture de sécurité régionale en Afrique de l'Ouest. En prenant l'ECOMOG (Economic Community of West African States Cease-fire Monitoring Group) comme fil conducteur, il retrace le passage d'une CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) initialement économique à un acteur central de la gestion des crises sécuritaires. L'auteur examine les fondements juridiques, les interventions militaires majeures, leurs limites structurelles et leurs héritages doctrinaux. Il met en perspective la mutation des menaces, l'érosion du multilatéralisme sécuritaire et la crise actuelle marquée par les coups d'Etat et l'émergence de l'Alliance des Etats du Sahel. A la croisée de l'histoire, de la géopolitique et de l'analyse stratégique, le livre éclaire les impasses du présent et interroge les conditions d'une sécurité collective ouest-africaine renouvelée.