Depuis plus de quarante ans, Soeur Helen Prejean accompagne des condamnés à mort dans les dernières semaines de leur vie. Elle est devenue une figure mondiale de l'abolition. Ce récit graphique nous permet d'être à ses côtés, au plus près de condamnés à mort américains. Leurs derniers jours sont racontés avec humanité et beaucoup de détails. On vibre et on se glace d'effroi, au rythme des rencontres, des recours, des appels et finalement des exécutions. Nommé dans la catégorie meilleure adaptation des EISNER AWARDS 2026. Ce livre offre un moyen accessible d'aborder l'une des questions morales et émotionnelles les plus complexes auxquelles le monde est confronté. La scénariste Rose Vines entremêle habilement les développements récents sur les conditions de vie en prison, l'histoire de la peine de mort et la quête illusoire d'un moyen de tuer "proprement" , avec le récit original (La dernière Marche, en France), amplifiant ainsi sa pertinence pour les lecteurs d'aujourd'hui. Il nous permet de comprendre la cruauté de la peine capitale, mais aussi la beauté de la miséricorde, de la justice et de la rédemption. Et soulève une dernière question : jusqu'où peut aller la compassion ? En racontant le parcours de deux condamnés différents - un premier qui attire une forme de sympathie et un second, cruel et rude, le sujet est posé de façon dérangeante. "L'histoire désormais légendaire de Dead Man Walking a été entendue et vue par des millions de personnes. Cette présentation graphique actualisée est un autre moyen pour d'autres, espérons-le une nouvelle génération, d'être témoins du traitement inhumain réservé aux détenus dans nos prisons. En la lisant, je me suis posé une fois de plus la question que tant de gens évitent : s'il est mal de tuer, pourquoi permettons-nous à l'Etat de tuer en notre nom ? " John Grisham "Alors même que le soutien de l'opinion publique à la peine de mort n'a jamais été aussi faible aux Etats-Unis depuis trente ans et que de plus en plus d'Etats l'ont abolie ou cessé de l'appliquer, nous assistons aujourd'hui à une résurgence préoccupante de la peine capitale dans le débat politique. Dès son investiture, le président Trump a signé un décret visant à encourager son recours, tandis que plusieurs Etats ont élargi les méthodes d'exécution autorisées. Face à ce constat, Dead Man Walking nous rappelle avec force que ce débat n'appartient pas au passé. Le témoignage de Soeur Helen Prejean, figure de référence du mouvement abolitionniste mondial, éclaire les réalités humaines de la peine capitale et interroge sa légitimité. A ECPM, nous sommes convaincus que la sensibilisation du grand public, notamment à travers des oeuvres accessibles comme celle-ci, est essentielle pour faire progresser l'abolition universelle". Raphaël Chenuil-Hazan, Directeur général de l'association Ensemble contre la peine de mort, ECPM