Introduction au Droit international humanitaire

Au départ limité à la seule protection des militaires blessés dans les armées en campagnes, le champ d'application du Droit international humanitaire s'est considérablement élargi au fur et à mesure que le cercle des victimes des conflits armés s'agrandissait. Dans la même veine, une panoplie de nouvelles technologies sont apparues ces dernières années sur le champ de bataille moderne donnant lieu à une multitude des nouvelles méthodes de guerre telles que des drones et des robots armés (armes autonomes), ainsi que les cyberguerres et les nouvelles formes de terrorisme sur le théâtre des opérations. Ces questions nouvelles interpellent les destinataires sur la problématique de l'application des règles juridiques préexistantes du Droit international humanitaire à ces nouveaux moyens et posent des nouveaux défis en ce qui concerne leur respect.