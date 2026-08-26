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Léon Blum

Philippe Collin

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Léon Blum occupe une place modeste dans notre mémoire, loin de refléter l'importance de son héritage et l'intensité de son destin. Dandy parisien, adulé par les ouvriers, redouté par le patronat, haï par les réactionnaires et les antisémites, le leader socialiste fut au carrefour des fractures de la société française de l'entre-deux-guerres. Devenu le bouc-émissaire de Vichy après la défaite de 1940, Léon Blum fut déporté à Buchenwald où il passa deux années en détention. Son combat pour la justice et l'égalité concentra sur lui toutes les haines : une violence qu'il affronta, sa vie durant, avec un courage méconnu. Philippe Collin décrypte cette vie héroïque aux côtés d'historiens et de chercheurs, dont Pierre Birnbaum, Ilan Greilsammer, Pascal Ory, Frédéric Salat-Baroux, Dominique Missika, Laurent Joly, Milo Lévy-Bruhl, Renaud Meltz, Olivier Dard, Bénédicte Vergez-Chaignon, Nicolas Roussellier et Olivier Loubes.

Par Philippe Collin
Chez Albin Michel

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Auteur

Philippe Collin

Editeur

Albin Michel

Genre

Ouvrages généraux

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Léon Blum

Philippe Collin

Paru le 02/09/2026

256 pages

Albin Michel

9,50 €

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