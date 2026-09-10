Une tombe pour deux

Cora et Daniel Hampton, propriétaires de vastes terres, de la scierie et du magasin général d'une petite ville de Caroline du Nord, désapprouvent l'amitié que leur fils Jacob porte à Blackburn, croque-mort défiguré et boiteux. Et plus fortement encore son mariage avec Naomi, fille d'un paysan sans le sou. Lorsque Jacob part combattre en Corée, les Hampton, espérant séparer les amants à tout jamais, profitent de l'éloignement de leur fils pour élaborer un plan machiavélique. Blackburn parviendra-t-il à lever le voile sur cette machination et à rendre à ses deux amis le bonheur et la tendresse que lui-même n'a jamais connus ?