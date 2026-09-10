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Une tombe pour deux

Ron Rash

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Cora et Daniel Hampton, propriétaires de vastes terres, de la scierie et du magasin général d'une petite ville de Caroline du Nord, désapprouvent l'amitié que leur fils Jacob porte à Blackburn, croque-mort défiguré et boiteux. Et plus fortement encore son mariage avec Naomi, fille d'un paysan sans le sou. Lorsque Jacob part combattre en Corée, les Hampton, espérant séparer les amants à tout jamais, profitent de l'éloignement de leur fils pour élaborer un plan machiavélique. Blackburn parviendra-t-il à lever le voile sur cette machination et à rendre à ses deux amis le bonheur et la tendresse que lui-même n'a jamais connus ?

Par Ron Rash
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Ron Rash

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

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Une tombe pour deux

Ron Rash trad. Isabelle Reinharez

Paru le 10/09/2026

311 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073151285
9782073151285
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