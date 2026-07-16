Quel lien secret peut bien unir la richissime comtesse Viviane de Villeneuve, héritière de la noblesse française, et Madjiguène Paye, Sénégalaise, veuve d'un administrateur colonial ? Rien, en apparence. Et pourtant... En 1940, alors que les armées hitlériennes déferlent sur l'Europe, Viviane, installée en France, tente de sauver son patrimoine et de protéger sa fille adoptive noire, convoitée par le major SS Gustav von Lützow. A Dakar, Madjiguène subit les bombardements des Forces françaises libres et de la marine britannique. Ces deux femmes que tout sépare se retrouvent pourtant entraînées, à travers leurs proches, dans un drame planétaire : Luther de Hesse, fils unique de la comtesse et pilote de chasse, combat en Russie, tandis qu'Amadou Ba, ramené enfant d'Afrique par Viviane, rejoint les colonnes du général Leclerc au Tchad. Suite du premier tome Les dieux de la brousse ne sont pas invulnérables, L'embrasement dévoile des faits historiques longtemps occultés et participe à la transmission d'une mémoire partagée.