Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

L’embrasement

Ibrahima Hane

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quel lien secret peut bien unir la richissime comtesse Viviane de Villeneuve, héritière de la noblesse française, et Madjiguène Paye, Sénégalaise, veuve d'un administrateur colonial ? Rien, en apparence. Et pourtant... En 1940, alors que les armées hitlériennes déferlent sur l'Europe, Viviane, installée en France, tente de sauver son patrimoine et de protéger sa fille adoptive noire, convoitée par le major SS Gustav von Lützow. A Dakar, Madjiguène subit les bombardements des Forces françaises libres et de la marine britannique. Ces deux femmes que tout sépare se retrouvent pourtant entraînées, à travers leurs proches, dans un drame planétaire : Luther de Hesse, fils unique de la comtesse et pilote de chasse, combat en Russie, tandis qu'Amadou Ba, ramené enfant d'Afrique par Viviane, rejoint les colonnes du général Leclerc au Tchad. Suite du premier tome Les dieux de la brousse ne sont pas invulnérables, L'embrasement dévoile des faits historiques longtemps occultés et participe à la transmission d'une mémoire partagée.

Par Ibrahima Hane
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Ibrahima Hane

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L’embrasement par Ibrahima Hane

Commenter ce livre

 

L’embrasement

Ibrahima Hane

Paru le 16/07/2026

202 pages

Editions L'Harmattan

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336589893
9782336589893
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.