Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le ciel ici déborde

Eva Bottega

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Selon les jours, je changeais de personnage, j'étais guerrier, démon, sainte, vierge. Et je m'excusais auprès de Dieu d'être si volatile, d'être à la fois une fille et un garçon". Seule dans Los Angeles, une jeune femme erre de bus en motel avant de retrouver Adam, son amour maudit. Dans la fumée de cigarette et les vapeurs de vodka, ils sillonnent des routes vides, font l'amour dans des parkings, hantent des bars miteux, volent à l'étalage. De la Californie jusqu'à La Nouvelle-Orléans, leur périple prend des allures de fuite. Pendant qu'Adam sombre dans l'alcool et la jalousie, la narratrice est assaillie par les souvenirs. Une famille catholique stricte, une lignée de femmes où toute rébellion vaut un internement psychiatrique, une enfance sous cloche qui l'empêchait d'être à la fois féminine et masculine, sage et rebelle, aimante et libre. Et une mort qui a tout fait basculer. La traversée du désert peut conduire à la rédemption - à condition de se regarder en face. Ce road-trip bouleversant, porté par une écriture puissante, nous lance sur les traces d'une femme qui entend faire plier le monde à sa volonté.

Par Eva Bottega
Chez Editions Denoël

|

Auteur

Eva Bottega

Editeur

Editions Denoël

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le ciel ici déborde par Eva Bottega

Commenter ce livre

 

Le ciel ici déborde

Eva Bottega

Paru le 26/08/2026

288 pages

Editions Denoël

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782207189252
9782207189252
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.