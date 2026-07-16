Visite à Béhuard

Créé en 1976 par Louise André-Delastre, Patapon est un magazine catholique de 28 pages, destiné aux enfants à partir de 5 ans et à leur famille, pour grandir avec Jésus ! Chaque mois, les enfants y trouvent un extrait des évangiles du dimanche, un conte pour rire ou faire rêver, une bande dessinée à suivre pleine de rebondissements... Sans oublier les aventures de Patapon, des jeux et des bricolages, des cartes-prières à découper, la vie d'un saint et la découverte de l'univers qui nous entoure ! AU SOMMAIRE : PRIERES Vivre l'Evangile : Un trésor caché A l'école de la vie : Fier de moi ! Témoin de Dieu : Sainte Brigitte de Suède (3/3) Cartes-prières : Prier en vacances ACTIVITES Bricolage : Petit hérisson gourmand Jeux : Jour de cueillette Les petits Artistes : Dessine une bouée Coloriage : La joie du Royaume HISTOIRES La BD : Les jumelles d'Ermine Street Tome 4 - Le trésor de l'ogre Les petits Archimède : Des fruits étranges Merveilles de la Bible : Les fruits dans la Bible Il était