Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Visite à Béhuard

Collectif, Pierre Téqui

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Créé en 1976 par Louise André-Delastre, Patapon est un magazine catholique de 28 pages, destiné aux enfants à partir de 5 ans et à leur famille, pour grandir avec Jésus ! Chaque mois, les enfants y trouvent un extrait des évangiles du dimanche, un conte pour rire ou faire rêver, une bande dessinée à suivre pleine de rebondissements... Sans oublier les aventures de Patapon, des jeux et des bricolages, des cartes-prières à découper, la vie d'un saint et la découverte de l'univers qui nous entoure ! AU SOMMAIRE : PRIERES Vivre l'Evangile : Un trésor caché A l'école de la vie : Fier de moi ! Témoin de Dieu : Sainte Brigitte de Suède (3/3) Cartes-prières : Prier en vacances ACTIVITES Bricolage : Petit hérisson gourmand Jeux : Jour de cueillette Les petits Artistes : Dessine une bouée Coloriage : La joie du Royaume HISTOIRES La BD : Les jumelles d'Ermine Street Tome 4 - Le trésor de l'ogre Les petits Archimède : Des fruits étranges Merveilles de la Bible : Les fruits dans la Bible Il était

Par Collectif, Pierre Téqui
Chez Pierre Téqui (Editions)

|

Auteur

Collectif, Pierre Téqui

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Eveil de la foi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Visite à Béhuard par Collectif, Pierre Téqui

Commenter ce livre

 

Visite à Béhuard

Collectif, Pierre Téqui

Paru le 16/07/2026

32 pages

Pierre Téqui (Editions)

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782740328293
9782740328293
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.