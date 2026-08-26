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#Roman étranger

John, fils de John

Douglas Stuart

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Cal a cru pouvoir échapper à son père, quitter l'île de Harris et sa communauté fermée pour suivre ses rêves. Tout juste diplômé, John le contraint à revenir à la maison et le garçon doit reprendre le fil d'une vie régie par le travail et la prière, par l'élevage des moutons et le rythme du métier à tisser. Alors que ses désirs se heurtent aux exigences de John et aux attentes de la communauté, Cal va mettre au jour le plus grand secret de son père, celui qui a brisé leur famille. Porté par une langue somptueuse, John, fils de John dresse le portrait saisissant d'une île dont la beauté et la rudesse n'ont d'égales que celles des liens familiaux déchirés par le silence et les secrets. A la fois drôle, mélancolique et bouleversant, le roman de Douglas Stuart questionne les élans contraires de l'amour et de la honte, ceux des vérités qui nous échappent et des mensonges sur lesquels on se construit.

Par Douglas Stuart
Chez Editions Denoël

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Auteur

Douglas Stuart

Editeur

Editions Denoël

Genre

Littérature anglo-saxonne

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John, fils de John

Douglas Stuart trad. Charles Bonnot

Paru le 26/08/2026

448 pages

Editions Denoël

24,00 €

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Scannez le code barre 9782207187944
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