Cal a cru pouvoir échapper à son père, quitter l'île de Harris et sa communauté fermée pour suivre ses rêves. Tout juste diplômé, John le contraint à revenir à la maison et le garçon doit reprendre le fil d'une vie régie par le travail et la prière, par l'élevage des moutons et le rythme du métier à tisser. Alors que ses désirs se heurtent aux exigences de John et aux attentes de la communauté, Cal va mettre au jour le plus grand secret de son père, celui qui a brisé leur famille. Porté par une langue somptueuse, John, fils de John dresse le portrait saisissant d'une île dont la beauté et la rudesse n'ont d'égales que celles des liens familiaux déchirés par le silence et les secrets. A la fois drôle, mélancolique et bouleversant, le roman de Douglas Stuart questionne les élans contraires de l'amour et de la honte, ceux des vérités qui nous échappent et des mensonges sur lesquels on se construit.