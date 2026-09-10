Sous la mer

Un album cartonné illuminé de dix petites lumières qui fascineront les tout-petits. Accompagne une tortue curieuse dans une aventure sous-marine pleine de tendresse, illuminée par dix lumières scintillantes. Tom la tortue a toujours eu peur des profondeurs, jusqu'au jour où Bibi le poisson pêcheur vient jouer avec lui et lui fait visiter les fonds marins. Ensemble, ils chevauchent un gentil poisson-dragon amical, rencontrent des méduses lumineuses et organisent une fête dans les profondeurs de l'océan, entourés d'étoiles de mer scintillantes. Les tout-petits adoreront voir l'océan s'animer grâce aux dix petites lumières qui se multiplient au fil des pages, dans cette histoire réconfortante sur le dépassement de ses peurs et la magie de l'océan. dès 1 an