Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Sous la mer

Anna Milbourne, Julia Seal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un album cartonné illuminé de dix petites lumières qui fascineront les tout-petits. Accompagne une tortue curieuse dans une aventure sous-marine pleine de tendresse, illuminée par dix lumières scintillantes. Tom la tortue a toujours eu peur des profondeurs, jusqu'au jour où Bibi le poisson pêcheur vient jouer avec lui et lui fait visiter les fonds marins. Ensemble, ils chevauchent un gentil poisson-dragon amical, rencontrent des méduses lumineuses et organisent une fête dans les profondeurs de l'océan, entourés d'étoiles de mer scintillantes. Les tout-petits adoreront voir l'océan s'animer grâce aux dix petites lumières qui se multiplient au fil des pages, dans cette histoire réconfortante sur le dépassement de ses peurs et la magie de l'océan. dès 1 an

Par Anna Milbourne, Julia Seal
Chez Usborne

|

Auteur

Anna Milbourne, Julia Seal

Editeur

Usborne

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sous la mer par Anna Milbourne, Julia Seal

Commenter ce livre

 

Sous la mer

Anna Milbourne, Julia Seal

Paru le 10/09/2026

10 pages

Usborne

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781836068099
9781836068099
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.