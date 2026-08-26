Nos irrésistibles livres marionnettes désormais en version XL sonore ! Ce soir, Ambre petite ourse n'a pas envie de dormir. Entre partie de cache-cache dans la salle de bain et entourloupes dans la cuisine, elle s'amuse bien de voir ses parents lui courir après. Mais rien de tel qu'observer les étoiles dans les bras de son papa pour se laisser bercer par la nuit. Fais de beaux rêves, petite ourse ! Un livre marionnette avec 5 puces sonores et les tendres illustrations de Mylène Rigaudie pour une lecture encore plus immersive !