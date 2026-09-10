Un livre d'éveil cartonné pour les tout-petits, avec de grands rabats et un miroir. Toc toc, qui est là ? Bonjour, Ours ! Les tout-petits adoreront frapper aux portes de ce livre d'éveil cartonné, avant de les ouvrir pour découvrir qui se cache derrière. Au fil des pages, ils pourront rencontrer d'adorables animaux de la forêt, comme un cerf, un ours, un renard et une petite souris, avant de découvrir un miroir caché derrière la dernière porte. Avec un texte répétitif en rimes et des illustrations toutes en douceur, ce livre en carton solide va enchanter les tout-petits. dès 6 mois