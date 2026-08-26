Ada la rouge

Le premier tome des aventures trépidantes d'une petite fille pirate ! Au 18 ? e siècle, la jeune Ada mène une vie ennuyeuse, coincée entre sa tante autoritaire et sa gouvernante très sévère. Lorsqu'elle est envoyée en pension, elle décide de prendre sa vie en main et s'enfuit avec ses amis en se cachant dans la cale d'un bateau. Celui-ci est attaqué par des pirates et Ada fait une découverte étonnante sur l'identité de sa mère. C'est en mettant le cap sur une île mystérieuse, hantée par le fantôme d'un certain Crochet, qu'elle va affronter son destin...