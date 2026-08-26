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#Imaginaire

Ada la rouge

Díaz reguera Raquel, Andrea Cuesta, Raquel Diaz Reguera

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Le premier tome des aventures trépidantes d'une petite fille pirate ! Au 18 ? e siècle, la jeune Ada mène une vie ennuyeuse, coincée entre sa tante autoritaire et sa gouvernante très sévère. Lorsqu'elle est envoyée en pension, elle décide de prendre sa vie en main et s'enfuit avec ses amis en se cachant dans la cale d'un bateau. Celui-ci est attaqué par des pirates et Ada fait une découverte étonnante sur l'identité de sa mère. C'est en mettant le cap sur une île mystérieuse, hantée par le fantôme d'un certain Crochet, qu'elle va affronter son destin...

Par Díaz reguera Raquel, Andrea Cuesta, Raquel Diaz Reguera
Chez Casterman

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Auteur

Díaz reguera Raquel, Andrea Cuesta, Raquel Diaz Reguera

Editeur

Casterman

Genre

Aventure

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Ada la rouge

Díaz reguera Raquel, Andrea Cuesta, Raquel Diaz Reguera trad. Fanny Gauvin

Paru le 26/08/2026

64 pages

Casterman

12,50 €

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Scannez le code barre 9782203306554
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