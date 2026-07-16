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Le système africain de protection des droits de l'homme et ses acteurs

Alain Didier Olinga

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Le présent ouvrage repose sur un constat : si les institutions finissent par acquérir une consistance propre, les individus qui les servent, par leurs profils et leurs orientations, disposent d'une capacité à en orienter le fonctionnement. L'hypothèse centrale est celle d'un lien entre la diversité des acteurs des mécanismes africains des droits de l'homme et la nature de leur production. Ces instances ont accueilli des personnalités issues des professions ayant un rapport avec la matière juridique - magistrats, professeurs, diplomates, avocats, défenseurs des droits humains. Cette diversité est à la fois une richesse et un facteur de complexité. L'ambition de cet ouvrage est d'en mettre en valeur les apports et d'en analyser les modalités de gestion. L'Afrique n'est pas la première région à faire face à une telle diversité, mais son approche mérite d'être éclairée. Ce faisant, l'ouvrage rend hommage à celles et ceux qui ont mis leur science et leur engagement au service des mécanismes continentaux de protection des droits de l'homme.

Par Alain Didier Olinga
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Alain Didier Olinga

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Droits de l'homme

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Le système africain de protection des droits de l'homme et ses acteurs

Alain Didier Olinga

Paru le 16/07/2026

354 pages

Editions L'Harmattan

36,00 €

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