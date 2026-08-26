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#Essais

Le système hiéroglyphique égyptien

Renaud de Spens, Spens renaud De

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Près de 600 signes, soit pratiquement 99% des hiéroglyphes des textes standard, sont présentés par de véritables fac-similés, tant pour les version monumentales polychromes que pour les calligraphies cursives, avec plus de 5 000 hiéroglyphes dessinés. Leur étymologie et leur valeurs sont expliqués et illustrés par des centaines d'exemples. Les principes du système graphique sont présentés en détail, tout comme les points essentiels de la grammaire de l'égyptien.

Par Renaud de Spens, Spens renaud De
Chez Armand Colin

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Auteur

Renaud de Spens, Spens renaud De

Editeur

Armand Colin

Genre

Egypte

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Le système hiéroglyphique égyptien

Renaud de Spens, Spens renaud De

Paru le 26/08/2026

256 pages

Armand Colin

45,00 €

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Scannez le code barre 9782200641351
9782200641351
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