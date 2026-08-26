Le système hiéroglyphique égyptien

Près de 600 signes, soit pratiquement 99% des hiéroglyphes des textes standard, sont présentés par de véritables fac-similés, tant pour les version monumentales polychromes que pour les calligraphies cursives, avec plus de 5 000 hiéroglyphes dessinés. Leur étymologie et leur valeurs sont expliqués et illustrés par des centaines d'exemples. Les principes du système graphique sont présentés en détail, tout comme les points essentiels de la grammaire de l'égyptien.