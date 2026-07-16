Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Droit pénal général et procédure pénale au Mali

Sékou Faco Cissouma

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est la théorie générale de ces deux disciplines qui a été développée ici dans tous ses aspects habituels. Dans le droit pénal général, trois points importants sont en outre analysés : D'abord, dans le cadre de l'internationalisation du droit pénal, la Cour pénale internationale (CPI) a été largement abordée, ainsi que les critiques qui fusent contre elle, en l'occurrence de la part des chefs d'Etat africains ; Ensuite, dans le cadre de l'élément matériel de l'infraction, a été abordée in fine l'analyse d'un délit spécifique : la sorcellerie, incriminée à l'article 281 du Code pénal. En effet, si cette infraction n'a pas de jurisprudence, c'est certainement en raison de son élément matériel difficile à caractériser ; Enfin, la politique pénale a commencé à prendre davantage en compte les personnes morales, tout en consacrant plusieurs mesures de sûreté adaptables selon les causes et la personnalité des déviants. Le livre II, consacré à la procédure pénale, rappelle à l'Etat ses obligations de maîtrise du territoire national, par le règne effectif d'une sécurité pour tous.

Par Sékou Faco Cissouma
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Sékou Faco Cissouma

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Droit pénal

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit pénal général et procédure pénale au Mali par Sékou Faco Cissouma

Commenter ce livre

 

Droit pénal général et procédure pénale au Mali

Sékou Faco Cissouma

Paru le 16/07/2026

428 pages

Editions L'Harmattan

43,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336619583
9782336619583
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.