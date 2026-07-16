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Quand Molière ausculte la médecine

Gontran Ondzotto

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Quand Molière ausculte la médecine, le rire devient une arme de précision. Du pédant Diafoirus à l'imposteur Sganarelle, le maître de la comédie fustige l'orgueil et le jargon d'une profession alors toute-puissante. Bien plus qu'une moquerie historique, la maladie de l'auteur a nourri une satire d'une profondeur unique. Quatre siècles plus tard, ses interrogations sur l'éthique, le consentement et la communication résonnent face aux défis de la médecine moderne. Entre rire salvateur et réflexion critique, découvrez comment Molière reste un ausculteur de génie. Son oeuvre nous rappelle que l'humanité et l'empathie doivent demeurer au coeur du soin. Un plaidoyer intemporel pour le bon sens face au dogmatisme.

Par Gontran Ondzotto
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Gontran Ondzotto

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Critique Théâtre

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Quand Molière ausculte la médecine

Gontran Ondzotto

Paru le 16/07/2026

228 pages

Editions L'Harmattan

25,00 €

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Scannez le code barre 9782336615714
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