Quand Molière ausculte la médecine, le rire devient une arme de précision. Du pédant Diafoirus à l'imposteur Sganarelle, le maître de la comédie fustige l'orgueil et le jargon d'une profession alors toute-puissante. Bien plus qu'une moquerie historique, la maladie de l'auteur a nourri une satire d'une profondeur unique. Quatre siècles plus tard, ses interrogations sur l'éthique, le consentement et la communication résonnent face aux défis de la médecine moderne. Entre rire salvateur et réflexion critique, découvrez comment Molière reste un ausculteur de génie. Son oeuvre nous rappelle que l'humanité et l'empathie doivent demeurer au coeur du soin. Un plaidoyer intemporel pour le bon sens face au dogmatisme.