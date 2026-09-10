Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'Oracle de la Guérison Karmique

Frédéric Barbey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec L'Oracle de la guérison karmique, Frédéric Barbey invite à explorer les mémoires karmiques afin de mieux comprendre certains blocages, schémas répétitifs ou difficultés rencontrées dans la vie actuelle. Conçu comme un parcours en 52 étapes, cet oracle propose une lecture symbolique et intuitive permettant d'éclairer le présent, d'apporter du sens aux expériences vécues et de favoriser un mieux-être durable. Accessible à tous, il accompagne chacun dans une démarche de réflexion, de conscience et d'évolution personnelle.

Par Frédéric Barbey
Chez Ilios

|

Auteur

Frédéric Barbey

Editeur

Ilios

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Oracle de la Guérison Karmique par Frédéric Barbey

Commenter ce livre

 

L'Oracle de la Guérison Karmique

Frédéric Barbey

Paru le 15/10/2026

118 pages

Ilios

28,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 3663322140006
3663322140006
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.