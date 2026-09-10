Avec L'Oracle de la guérison karmique, Frédéric Barbey invite à explorer les mémoires karmiques afin de mieux comprendre certains blocages, schémas répétitifs ou difficultés rencontrées dans la vie actuelle. Conçu comme un parcours en 52 étapes, cet oracle propose une lecture symbolique et intuitive permettant d'éclairer le présent, d'apporter du sens aux expériences vécues et de favoriser un mieux-être durable. Accessible à tous, il accompagne chacun dans une démarche de réflexion, de conscience et d'évolution personnelle.