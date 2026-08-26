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Business Express - La méthode pour vendre plus et mieux !

Frédéric Canevet, Jean-Paul Crenn

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Tu as besoin de générer de la croissance, trouver des clients, te faire davantage connaître ? Et pourtant, toi aussi, tu as remarqué : le monde ne cesse de s'accélérer, le contexte économique est de plus en plus compliqué, les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. En plus, l'IA vient ajouter un bouleversement supplémentaire. Des méthodes simples, des résultats rapides : ce livre original t'embarque dans une aventure palpitante de 90 jours, où tu seras l'acteur de ton parcours, sans trop dépenser... comme dans Pékin Express. Tu découvriras des techniques efficaces pour décupler ton business, avec 1 action à réaliser quotidiennement, en seulement 30 minutes par jour. Pour que ce soit le plus facile pour toi, nous serons tes coachs en te proposant : L'objectif de chaque semaine avec des quiz ; tu pourras ainsi te fixer un capLe programme de la journée : le contexte et la stratégie à adopter pour le sujet du jour, un déroulé des actions à realiser, un focus sur les erreurs à éviter, une rubrique des prompts (QR code) pour ton entraînement (une journée = une double page) Des fiches viergesà télécharger pour suivre ta progression, enregistrer tes victoires, noter tes axes d'amélioration Un QR code vers le podcast des auteurs au début de chaque semaine, qui t'aideront à garder ta motivation A la fin de ta lecture, tu sauras définir un persona, construire une marque forte, trouver ta pépite, faire du copywriting, etc.

Par Frédéric Canevet, Jean-Paul Crenn
Chez Dunod

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Auteur

Frédéric Canevet, Jean-Paul Crenn

Editeur

Dunod

Genre

Marketing

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Business Express - La méthode pour vendre plus et mieux !

Frédéric Canevet, Jean-Paul Crenn

Paru le 16/09/2026

224 pages

Dunod

24,90 €

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Scannez le code barre 9782100895182
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