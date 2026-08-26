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#Essais

Macroéconomie

Eric Berr

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Véritable introduction à la macroéconomie, cet ouvrage propose E à tout étudiant débutant un panorama complet et réaliste du fonctionnement des économies contemporaines : présentation du circuit économique selon Marx puis Keynes, du système actuel de comptabilité nationale, des grandes fonctions économiques, étude de l'inflation et du chômage, de la dette, des crises financières et écologiques. Chaque chapitre s'organise en quatre temps forts : une introduction présentant la problématique et les objectifs de connaissances du chapitre ; le cours structuré comprenant de nombreux exemples et des focus thématiques ; i une page L'essentiel, pour retenir rapidement les points clés du chapitre ; des entraînements et sujets de dissertation pour s'évaluer. En annexe, des conseils méthodologiques pour réussir l'épreuve de la dissertation en économie. Entièrement mise à jour, cette nouvelle édition tient compte des évolutions macroéconomiques liées à l'actualité la plus récente. Elle s'enrichit d'un chapitre consacré au déficit et à la dette publics.

Par Eric Berr
Chez Dunod

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Auteur

Eric Berr

Editeur

Dunod

Genre

Macroéconomie

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Macroéconomie

Eric Berr

Paru le 26/08/2026

368 pages

Dunod

29,90 €

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