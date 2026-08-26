Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Contes à conter

Claire Guillermin, Nathalie Labarre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les contes accompagnent les humains depuis aussi longtemps que nous parlons. Bien avant d'être écrits, ils voyageaient grâce à celles et ceux qui les racontaient, traversant les époques, les cultures et les frontières. Les dix contes de ce recueil ont été écrits pour retrouver le plaisir de les dire. Merveilleux, réalistes ou philosophiques, ils invitent chaque lectrice et chaque lecteur à s'approprier les récits, à faire entendre sa voix et à devenir, à son tour, une conteuse ou un conteur accompli ! TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Structure et transmission des contes - Les différents genres de contes - Récits de la littérature orale - Chronologie et illustrations TOUT POUR CONTER - Adaptation orale des contes - Guide des conteuses et conteurs - Exercices et mise en voix - Ecouter et mémoriser - S'approprier les contes.

Par Claire Guillermin, Nathalie Labarre
Chez Flammarion

|

Auteur

Claire Guillermin, Nathalie Labarre

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Contes à conter par Claire Guillermin, Nathalie Labarre

Commenter ce livre

 

Contes à conter

Claire Guillermin, Nathalie Labarre

Paru le 26/08/2026

128 pages

Flammarion

4,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080511058
9782080511058
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.