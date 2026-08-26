Contes à conter

Les contes accompagnent les humains depuis aussi longtemps que nous parlons. Bien avant d'être écrits, ils voyageaient grâce à celles et ceux qui les racontaient, traversant les époques, les cultures et les frontières. Les dix contes de ce recueil ont été écrits pour retrouver le plaisir de les dire. Merveilleux, réalistes ou philosophiques, ils invitent chaque lectrice et chaque lecteur à s'approprier les récits, à faire entendre sa voix et à devenir, à son tour, une conteuse ou un conteur accompli ! TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Structure et transmission des contes - Les différents genres de contes - Récits de la littérature orale - Chronologie et illustrations TOUT POUR CONTER - Adaptation orale des contes - Guide des conteuses et conteurs - Exercices et mise en voix - Ecouter et mémoriser - S'approprier les contes.