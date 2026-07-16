Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La Françafrique à l'épreuve du Panafricanisme

Yao Assogba

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'air ambiant en Afrique subsaharienne est à la vive remise en cause de la Françafrique ou du néocolonialisme français. Par une approche sociologique, l'auteur de l'ouvrage montre que le panafricanisme réapproprié par la pensée de Kwame Nkrumah ou le nkrumaïsme peut permettre de comprendre et d'interpréter les mécanismes de la Françafrique, de manière à orienter la lutte pour la souveraineté des Etats africains. Le livre s'adresse aux sociologues, politicologues, historiens, journalistes, chercheurs, militants associatifs et au grand public.

Par Yao Assogba
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Yao Assogba

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Françafrique à l'épreuve du Panafricanisme par Yao Assogba

Commenter ce livre

 

La Françafrique à l'épreuve du Panafricanisme

Yao Assogba

Paru le 16/07/2026

322 pages

Editions L'Harmattan

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336625621
9782336625621
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.