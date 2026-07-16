La Françafrique à l'épreuve du Panafricanisme

L'air ambiant en Afrique subsaharienne est à la vive remise en cause de la Françafrique ou du néocolonialisme français. Par une approche sociologique, l'auteur de l'ouvrage montre que le panafricanisme réapproprié par la pensée de Kwame Nkrumah ou le nkrumaïsme peut permettre de comprendre et d'interpréter les mécanismes de la Françafrique, de manière à orienter la lutte pour la souveraineté des Etats africains. Le livre s'adresse aux sociologues, politicologues, historiens, journalistes, chercheurs, militants associatifs et au grand public.