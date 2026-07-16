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L'Afrique, entre défis et espoirs

Jean-Pierre Muhingisa Musoda

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Cet ouvrage se veut un discours afro-optimiste qui appelle les peuples africains à l'éveil des consciences, à l'engagement et à la reconstruction du continent. Malgré son immense potentiel et les nombreux défis qui entravent son développement, l'Afrique demeure tournée vers l'avenir. La République démocratique du Congo en est une illustration marquante, incarnant à la fois les difficultés persistantes et les espoirs de progrès. A travers cet ouvrage, l'auteur propose une réflexion à la fois thérapeutique, pédagogique et pragmatique. En identifiant les causes des difficultés africaines, il cherche à contribuer à la guérison du continent tout en encourageant l'adoption de comportements responsables et d'approches constructives face aux défis rencontrés. L'objectif est d'inciter les peuples africains à agir pour transformer leur présent et construire un avenir meilleur grâce à une volonté collective de changement.

Par Jean-Pierre Muhingisa Musoda
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Jean-Pierre Muhingisa Musoda

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ethnologie et anthropologie

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L'Afrique, entre défis et espoirs

Jean-Pierre Muhingisa Musoda

Paru le 16/07/2026

376 pages

Editions L'Harmattan

37,00 €

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Scannez le code barre 9782336621401
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