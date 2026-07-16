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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Azawad Palace

Christophe Clivaz

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Un jour, un homme qui m'a pris pour un autre m'a raconté une histoire. Une histoire de galères, de sables colériques, de puits empoisonnés, de tentes déchirées, de corps mutilés, de longue marche interrompue qui pourrait avoir été inventée de toutes pièces mais qui ne l'était pas. Une histoire qui a débuté à Lausanne, en février 1992, lorsqu'un vieux briscard magouilleur rôdé par des années de combines perpétrées des rives sud de la Méditerranée à celles du fleuve Niger lui a proposé de prendre la route pour rallier Gao, ancienne cité fluviale et caravanière, ville malienne sise au carrefour entre le monde saharien et les steppes du Sahel. Ce qui ne devait être à l'origine qu'une sympathique méharée mécanique s'est très vite transformé en un véritable calvaire. Une sale histoire que le "gamin" qu'il était à l'époque traîne avec lui, faute d'avoir pu trouver les bons mots pour rendre hommage à celui que les Subsahariens appelaient affectueusement "le vieux" .

Par Christophe Clivaz
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Christophe Clivaz

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Récits de voyage

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Azawad Palace

Christophe Clivaz

Paru le 16/07/2026

242 pages

Editions L'Harmattan

25,00 €

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