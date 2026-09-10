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Le nourrisson des cendres

Michel Arnaud, Arnaud Michel

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L'inspecteur Isaac Jack est à Whitechapel. Il tente de remonter la piste de lady Stillborn, laissée pour morte et introuvable depuis un an lors de sa confrontation avec lui et le Maire de la ville. Tous deux ne rêvent que d'une chose : la voir morte. Et elle, que cherche-t-elle ? Et si c'était simplement à avoir le droit de vivre ? Enfin le 3ème tome tant attendu de Becky Stillborn ! L'aventure se termine, mais ce dernier opus saura vous surprendre jusqu'au bout.

Par Michel Arnaud, Arnaud Michel
Chez Inanna éditions

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Auteur

Michel Arnaud, Arnaud Michel

Editeur

Inanna éditions

Genre

Policier-Espionnage

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Le nourrisson des cendres

Michel Arnaud, Arnaud Michel

Paru le 10/09/2026

80 pages

Inanna éditions

17,00 €

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Scannez le code barre 9791097349783
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