Premiers contacts

Entre Dimitri, qui rêve d'explorer le système jovien, les directeurs des bases nationales, qui se plaignent de l'hégémonie de la base commune, et les colons qui voudraient être rémunérés selon leurs compétences, Molly ne sait plus trop où donner de la tête. Elle n'est pourtant pas au bout de ses peines. De bien plus gros soucis attendent en effet les colons de Ganymède et même les plus discrets, comme Luke et Milena, seront entraînés dans la tourmente.