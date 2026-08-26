Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Domination et servitude

G.W.F. HEGEL

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Autrui constitue-t-il une entrave à ma liberté ou une condition nécessaire de sa réalisation ? Dans ce passage de la Phénoménologie de l'esprit (1807), Hegel montre que la liberté n'est possible qu'à travers la reconnaissance mutuelle des consciences. L'échec de cette reconnaissance conduit à une lutte à mort et à un rapport de domination entre maître et esclave. La dépendance du premier envers le second et l'intuition de la liberté que l'esclave gagne à travers son travail, renversent cette situation et dessinent comme horizon de l'histoire l'égale liberté des êtres humains. En GF PHILO', le texte de l'oeuvre est donné à lire, dans son intégralité, sur la page de droite. En regard, des extraits tirés d'autres oeuvres viennent l'éclairer, le questionner, le prolonger.

Par G.W.F. HEGEL
Chez Flammarion

|

Auteur

G.W.F. HEGEL

Editeur

Flammarion

Genre

Hegel

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Domination et servitude par G.W.F. HEGEL

Commenter ce livre

 

Domination et servitude

G.W.F. HEGEL trad. Jean-Pierre Lefebvre

Paru le 26/08/2026

128 pages

Flammarion

6,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080141842
9782080141842
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.