L'ombre de Jack l'Eventreur

Londre 1888. Percy Bushmills, ancêtre de Bill, est un héros flamboyant, mélancolique. Il est aussi le mari de la belle et fougueuse Eleonora qui jadis fit la connaissance d'Ada, une domestique timide injustement renvoyée. Sans ressource, la malheureuse se retrouve dans un Whitechapel sordide, entre les griffes de Jack l'Eventreur. Décidés à lui venir en aide, ils se lancent dans une lutte implacable. Mais qui peut affronter le monstre des bas-fonds londoniens ?