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L'ombre de Jack l'Eventreur

Bruno Bouteville, Bouteville Bruno

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Londre 1888. Percy Bushmills, ancêtre de Bill, est un héros flamboyant, mélancolique. Il est aussi le mari de la belle et fougueuse Eleonora qui jadis fit la connaissance d'Ada, une domestique timide injustement renvoyée. Sans ressource, la malheureuse se retrouve dans un Whitechapel sordide, entre les griffes de Jack l'Eventreur. Décidés à lui venir en aide, ils se lancent dans une lutte implacable. Mais qui peut affronter le monstre des bas-fonds londoniens ?

Par Bruno Bouteville, Bouteville Bruno
Chez Inanna éditions

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Auteur

Bruno Bouteville, Bouteville Bruno

Editeur

Inanna éditions

Genre

Fantastique

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L'ombre de Jack l'Eventreur

Bruno Bouteville, Bouteville Bruno

Paru le 10/09/2026

220 pages

Inanna éditions

11,00 €

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Scannez le code barre 9791097349721
9791097349721
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