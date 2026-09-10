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#Roman francophone

Le dernier piano de Mozart

Jérôme Bloch, Jérôme Bloch

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Au coeur de la Révolution française, Hermès, vingt ans, est chargé par les ultras de la Terreur de rechercher et brûler les instruments de musique, symboles de l'Ancien Régime. La funeste mission d'Hermès se double d'un autre dessein : retrouver le dernier piano de Mozart. Quel combat Hermès choisira-t-il ? Défendre la Révolution ou la musique et les plus beaux instruments du XVIIIème siècle ? Mozart ou Robespierre ? Le jeune homme met sa vie en danger et celle de Charlotte dont il est amoureux. A l'ombre de la guillotine, la mort rôde. Les secrets des francs-maçons les protégeront-ils ? Un roman d'initiation riche en rebondissements, qui nous invite dans les coulisses de l'Histoire en compagnie des acteurs de cette époque, au sein d'un Paris truculent, avec ses fêtes, ses promenades, ses théâtres, ses prisons, ses cafés, ses cuisines et ses chansons.

Par Jérôme Bloch, Jérôme Bloch
Chez Infimes Editions

|

Auteur

Jérôme Bloch, Jérôme Bloch

Editeur

Infimes Editions

Genre

XVIIIe siècle

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Le dernier piano de Mozart

Jérôme Bloch, Jérôme Bloch

Paru le 10/09/2026

300 pages

Infimes Editions

19,00 €

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Scannez le code barre 9791092109818
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