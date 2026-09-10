Au coeur de la Révolution française, Hermès, vingt ans, est chargé par les ultras de la Terreur de rechercher et brûler les instruments de musique, symboles de l'Ancien Régime. La funeste mission d'Hermès se double d'un autre dessein : retrouver le dernier piano de Mozart. Quel combat Hermès choisira-t-il ? Défendre la Révolution ou la musique et les plus beaux instruments du XVIIIème siècle ? Mozart ou Robespierre ? Le jeune homme met sa vie en danger et celle de Charlotte dont il est amoureux. A l'ombre de la guillotine, la mort rôde. Les secrets des francs-maçons les protégeront-ils ? Un roman d'initiation riche en rebondissements, qui nous invite dans les coulisses de l'Histoire en compagnie des acteurs de cette époque, au sein d'un Paris truculent, avec ses fêtes, ses promenades, ses théâtres, ses prisons, ses cafés, ses cuisines et ses chansons.