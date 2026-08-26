Le chat ninja

Ninchat passe ses journées à manger et à dormir... Jusqu'au jour où tout bascule : on l'accuse d'avoir volé le dentier de sa chère maîtresse, madame Takataka ! Dénoncé par le majordome et embarqué par la police, Ninchat se retrouve à la rue : seul, abandonné, et complètement dépassé. Il tente tant bien que mal de survivre en mangeant dans les poubelles. Jusqu'à ce qu'il goûte un sushi... Et là : un superpouvoir surgit ! De chat domestique, il devient un chat... Ninja ! Désormais, Ninchat n'a plus qu'une idée en tête : retrouver le vrai voleur de dentier et laver son honneur.