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#Roman jeunesse

Le chat ninja

Anonyme, T. Blanch, José Angel Labari

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Ninchat passe ses journées à manger et à dormir... Jusqu'au jour où tout bascule : on l'accuse d'avoir volé le dentier de sa chère maîtresse, madame Takataka ! Dénoncé par le majordome et embarqué par la police, Ninchat se retrouve à la rue : seul, abandonné, et complètement dépassé. Il tente tant bien que mal de survivre en mangeant dans les poubelles. Jusqu'à ce qu'il goûte un sushi... Et là : un superpouvoir surgit ! De chat domestique, il devient un chat... Ninja ! Désormais, Ninchat n'a plus qu'une idée en tête : retrouver le vrai voleur de dentier et laver son honneur.

Par Anonyme, T. Blanch, José Angel Labari
Chez Larousse

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Auteur

Anonyme, T. Blanch, José Angel Labari

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le chat ninja

Anonyme, T. Blanch, José Angel Labari

Paru le 26/08/2026

80 pages

Larousse

8,99 €

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Scannez le code barre 9782036092105
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