Penser la vie, vivre la réalité en quinze leçons d’humanité

Penser la vie, c'est apprendre à vivre autrement. Avec plus de justesse. Plus de cohérence. Plus de présence. C'est oser dire non à ce qui éloigne de soi, même si cela signifie décevoir les autres ou perdre certains repères. Le monde moderne n'est-il pas une caverne sophistiquée : publicités, réseaux sociaux, opinions toutes faites, consommation frénétique. Autant de murs sur lesquels sont projetées les ombres d'une vie rêvée. Ce livre est une réflexion sur l'homme, sur son existence d'où la philosophie de l'être, c'est-à-dire ce qui fait de lui un humain. Ce livre est habité par des voix multiples. Les voix des grands penseurs qui ont traversé les siècles, cherchant à comprendre ce que signifie exister. Platon, Spinoza, Freud, Aristote, Camus, Heidegger, Arendt, et tant d'autres. Ils ne sont pas ici pour être vénérés, mais pour être écoutés, discutés, parfois contredits.