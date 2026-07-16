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Penser la vie, vivre la réalité en quinze leçons d’humanité

Pierre Dagbo Godé, Gode pierre Dagbo

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Penser la vie, c'est apprendre à vivre autrement. Avec plus de justesse. Plus de cohérence. Plus de présence. C'est oser dire non à ce qui éloigne de soi, même si cela signifie décevoir les autres ou perdre certains repères. Le monde moderne n'est-il pas une caverne sophistiquée : publicités, réseaux sociaux, opinions toutes faites, consommation frénétique. Autant de murs sur lesquels sont projetées les ombres d'une vie rêvée. Ce livre est une réflexion sur l'homme, sur son existence d'où la philosophie de l'être, c'est-à-dire ce qui fait de lui un humain. Ce livre est habité par des voix multiples. Les voix des grands penseurs qui ont traversé les siècles, cherchant à comprendre ce que signifie exister. Platon, Spinoza, Freud, Aristote, Camus, Heidegger, Arendt, et tant d'autres. Ils ne sont pas ici pour être vénérés, mais pour être écoutés, discutés, parfois contredits.

Par Pierre Dagbo Godé, Gode pierre Dagbo
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Pierre Dagbo Godé, Gode pierre Dagbo

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ouvrages généraux

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Penser la vie, vivre la réalité en quinze leçons d’humanité

Pierre Dagbo Godé, Gode pierre Dagbo

Paru le 16/07/2026

118 pages

Editions L'Harmattan

14,00 €

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9782336630632
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