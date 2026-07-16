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#Roman francophone

Les murailles du palais

Daipah Oualoumi

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Au Dunia, l'annonce d'un dialogue national électrise un peuple las de souffrir et menace un pouvoir illégitime. Le président Malik Dara, fils du dictateur défunt, est prêt à tout pour garder le trône hérité dans le sang. Pendant quatre jours, la parole se libère dans un face-à-face explosif. Justice bafouée, jeunesse sacrifiée, mainmise de l'ancienne puissance coloniale, la Aurélia... chaque vérité est un coup porté au régime. Mais lorsque les discours s'achèvent, les armes parlent. Des rues de la capitale aux salons du palais, Daïpah Oualoumi donne vie à une galerie de personnages emblématiques - du motard révolutionnaire au ministre déchiré, de la vendeuse du marché au général sans pitié. Ce texte est une tragédie politique haletante, miroir brutal des convulsions de l'Afrique contemporaine. C'est l'histoire d'un peuple à la croisée des chemins, où l'espoir et la trahison se livrent un duel mortel, et où le prix de la liberté pourrait être l'anéantissement.

Par Daipah Oualoumi
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Daipah Oualoumi

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Théâtre - Pièces

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Les murailles du palais

Daipah Oualoumi

Paru le 16/07/2026

198 pages

Editions L'Harmattan

19,00 €

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Scannez le code barre 9782336630120
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